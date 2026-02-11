Logo Mega

Un grupo folclórico, actrices y cantantes: Estos son los nuevos rostros confirmados para la Gala de Viña 2026

Queda un poco menos de dos semanas para que se inicie la Gala de Viña 2026: el evento que da inicio al Festival de Viña del Mar 2026.

Para esta nueva edición, la noche más glamorosa de Viña del Mar sumó a nuevos rostros que asistirán y pasarán por la alfombra roja de casi un kilómetro: entre ellos, un grupo de folclor, actrices y cantantes nacionales.

Estos son los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026

A través de las redes sociales de Mega, se dieron a conocer diez nombres más que ya confirmaron su participación al evento en el Sporting Club.

Entre ellos, se encuentran:

  • Sigrid y Los Claveles.
  • Alejandra Fosalba.
  • Karla Melo.
  • Nicole.
  • Power Peralta.
  • Francisca "Pancha" Merino.
  • Eugenia Lemos y Matías Kosznik.
  • Mafe Bertero.
  • Daniela Aránguiz.
 
 
 
Recuerda que podrás ver la Gala de Viña del Mar 2026 por todas las pantallas de Mega el próximo viernes 20 de febrero, a las 21:00 horas. Quien desee asistir como público al evento, este viernes 13 de febrero a las 13:00 horas, a través de Punto Ticket entregarán entradas de manera gratuita.

