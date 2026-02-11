Un grupo folclórico, actrices y cantantes: Estos son los nuevos rostros confirmados para la Gala de Viña 2026

11 feb. 2026 - 11:47 hrs.

Queda un poco menos de dos semanas para que se inicie la Gala de Viña 2026: el evento que da inicio al Festival de Viña del Mar 2026.

Para esta nueva edición, la noche más glamorosa de Viña del Mar sumó a nuevos rostros que asistirán y pasarán por la alfombra roja de casi un kilómetro: entre ellos, un grupo de folclor, actrices y cantantes nacionales.

Estos son los nuevos confirmados para la Gala de Viña 2026

A través de las redes sociales de Mega, se dieron a conocer diez nombres más que ya confirmaron su participación al evento en el Sporting Club.

Entre ellos, se encuentran:

Sigrid y Los Claveles.

Alejandra Fosalba.

Karla Melo.

Nicole.

Power Peralta.

Francisca "Pancha" Merino.

Eugenia Lemos y Matías Kosznik.

Mafe Bertero.

Daniela Aránguiz.

Recuerda que podrás ver la Gala de Viña del Mar 2026 por todas las pantallas de Mega el próximo viernes 20 de febrero, a las 21:00 horas. Quien desee asistir como público al evento, este viernes 13 de febrero a las 13:00 horas, a través de Punto Ticket entregarán entradas de manera gratuita.

