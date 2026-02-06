Gala de Viña 2026: Esta es la fecha en que los famosos pasarán por la alfombra roja

06 feb. 2026 - 14:30 hrs.

Este mes se llevará a cabo una nueva edición de la Gala de Viña como antesala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026.

Esta será la versión 15.ª del gran evento que reunirá a más de 130 famosos en una alfombra de casi 1 kilómetro con más de 20 cámaras.

¿Cuál es la fecha de la Gala?

A través de las pantallas de Mega, se transmitirá durante el mes de febrero uno de los eventos más importantes para la ciudad jardín.

La Gala de Viña 2026 se llevará a cabo dos días antes del inicio del festival, el 20 de febrero. Podrás verla sintonizando la señal de Mega a las 21:00 horas.

Si deseas asistir, puedes ir de público de manera gratuita pidiendo entradas en Puntoticket desde el viernes 13 de febrero.

¿Quiénes animarán la Gala?

Esta dición de la Gala de Viña 2026, la conductora que estará a cargo de la animación del evento será Tonka Tomicic, y para entrevistar a los famosos en la última estación, estará el animador de Mucho Gusto José Antonio Neme.

