Novedades en Lollapalooza 2026: Los tres nuevos artistas que se suman al line-up del viernes y sábado
- Por Miguel Aburto
Esta semana, Lotus y Lollapalooza anunciaron nuevos artistas que se sumarán al line-up del viernes 13 y sábado 14 de marzo.
El megaevento de música que se llevará a cabo en el Parque O'Higgins apostó por sumar a nuevas estrellas para añadir a su parrilla más rock y ritmo urbano.
¿Quiénes son los nuevos artistas que van al Lollapalooza?
En concreto, una banda de art rock y rock alternativo, una cantante que mezcla género urbano y flamenco, y un rapero urbano.
Candelabro
La popular banda chilena que interpreta art rock y rock alternativo se presentará el día sábado 14 de marzo para cantar "Domingo de ramos", "Prisión de carne" y "Pecado", algunas de sus canciones más populares.
Aura Bae
La cantante y compositora chilena aterrizará el sábado 14 de marzo para exponer canciones con ritmos urbanos, hip hop y trap con mezcla flamenca, como "La Estrella" y "Chillin".
Saske
El rapero urbano español llega al Parque O'Higgins el viernes 13 de marzo para interpretar éxitos de sus álbumes "Tramontana" y "Knowledge".
