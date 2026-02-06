Novedades en Lollapalooza 2026: Los tres nuevos artistas que se suman al line-up del viernes y sábado

06 feb. 2026 - 16:02 hrs.

Esta semana, Lotus y Lollapalooza anunciaron nuevos artistas que se sumarán al line-up del viernes 13 y sábado 14 de marzo.

El megaevento de música que se llevará a cabo en el Parque O'Higgins apostó por sumar a nuevas estrellas para añadir a su parrilla más rock y ritmo urbano.

¿Quiénes son los nuevos artistas que van al Lollapalooza?

En concreto, una banda de art rock y rock alternativo, una cantante que mezcla género urbano y flamenco, y un rapero urbano.

Candelabro

La popular banda chilena que interpreta art rock y rock alternativo se presentará el día sábado 14 de marzo para cantar "Domingo de ramos", "Prisión de carne" y "Pecado", algunas de sus canciones más populares.

Instagram de Candelabro / @candelabro.candelabro

Aura Bae

La cantante y compositora chilena aterrizará el sábado 14 de marzo para exponer canciones con ritmos urbanos, hip hop y trap con mezcla flamenca, como "La Estrella" y "Chillin".

Instagram de Aura Bae / @aurababy.777

Saske

El rapero urbano español llega al Parque O'Higgins el viernes 13 de marzo para interpretar éxitos de sus álbumes "Tramontana" y "Knowledge".

Videoclip "LOS ODIOSOS OCHO" / Space Hammu

