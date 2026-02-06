"Espérate nomás ahora que empieces a hablar": Paula Pavic reveló furiosa reacción de "Chino" Ríos por su ingreso a reality
Esta semana la expareja de Marcelo "Chino" Ríos, Paula Pavic, reveló que el exnúmero uno del tenis se molestó tras anunciarse que Pavic ingresará a un nuevo reality.
Según la empresaria, la noticia no le pareció para nada al tenista y fue más allá: le advirtió que, de hablar sobre él en el encierro, la demandaría.
"Espérate nomás ahora que empieces a hablar"
Durante el matinal de Canal 13, el animador Ignacio Gutiérrez fue quien le preguntó sobre el rumor que había de que Marcelo Ríos habría intentado bloquear su llegada al reality: "¿Es verdad que el 'Chino' Ríos intentó que no entraras al reality?".Ir a la siguiente nota
"No sé si intentó que no, pero él me dijo 'No que tú vas a entrar y ahora vas a hablar no sé qué, si ya te hice una demanda, espérate nomás ahora que empieces a hablar, porque hablé con la gente del canal para que no entres", reveló Pavic.
A pesar de que ella ya está confirmada como participante, el exnúmero uno dijo: "Así que si no entras es porque yo lo hice".
Aunque el panel del programa quedó helado con los dichos de Ríos, Pavic aseguró que no está preocupada por lo que pueda o no hacer su expareja contra ella: "Me da lo mismo".
