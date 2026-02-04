"Nos conocemos hace mucho tiempo": Tamara Cornejo habló de su nueva relación con Chino Ríos

04 feb. 2026 - 12:22 hrs.

Marcelo Ríos confirmó recientemente su nueva relación con Tamara Cornejo, periodista de 40 años e hija del recordado extenista Patricio Cornejo.

A través de un romántico mensaje en redes sociales, el Chino escribió: "Qué hermosura de mujer en todo sentido. Finalmente juntos otra vez (...). Tamita eres la más tierna y leal persona que he conocido y ojalá nunca cambies. Tanto tiempo duró esto; que hoy lo que tenemos no quiero que termine nunca, nos quisimos a escondidas muchos años e increíblemente hoy podemos estar juntos".

En la misma línea, Tamara también confirmó el inicio de la relación y aseguró que conoce al exnúmero 1 del mundo desde hace un largo tiempo.

"Todo bien, maravilloso"

La nueva pareja de Ríos comentó en un programa de Chilevisión que se conocen "hace mucho tiempo", ya que su padre fue entrenador del tenista. A pesar de ello, aclaró que nunca antes pasó nada entre ambos.

En esa línea reconoció que estaba feliz y reveló que la relación hasta "el momento todo bien, maravilloso", para luego confirmar que el Chino estaba actualmente en Chile.

Para cerrar, le consultaron por la anterior relación de Ríos con la influencer chilena Vanessa Sofía Bourgeois hasta hace pocas semanas, sin embargo, Cornejo explicó: "No puedo hacerte ningún comentario sobre eso".

Todo sobre Marcelo Ríos