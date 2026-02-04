Emilia Dides revela la complicación con la que nació su hija: "No pude tenerte en mis brazos desde el primer momento"

04 feb. 2026 - 10:04 hrs.

Emilia Dides y Sammis Reyes se encuentran atravesando uno de los mejores momentos de sus vidas, ya que hace menos de una semana nació su hija, a quien nombraron Mía Ignacia Reyes Dides.

A través de una publicación compartida en Instagram, la pareja anunció el nacimiento de su primogénita con dos fotografías: en una se muestra a la exMiss Chile y al exjugador de la NFL sosteniendo a la bebé, mientras que en la otra se aprecia cómo ambos toman las manos de Mía.

Emilia Dides revela por qué no pudo tener a su hija en las primeras horas

En la mayoría de los casos, las madres que dan a luz se quedan con sus hijos en sus primeras horas de vida, pero aquello no fue el caso de Emilia Dides.

La exMiss Chile contó que no pudo quedarse con Mía luego de traerla al mundo, debido a una complicación particular con la que nació, la cual afortunadamente pudo superar.

"El día que llegaste no pude tenerte en mis brazos desde el primer momento, pero tu papá te acompañó hasta que pudieras respirar bien y como eres una guerrera, lo lograste mi amor", escribió Emilia Dides en su cuenta de Instagram, plataforma en la que también subió nuevos registros de Mía.

"Estos días contigo han sido llenos de emociones, pero sobre todo de amor. Gracias por tu ternura, por tus cariños y por ser parte de nosotros. Viniste a salvar muchas partes de mi alma que necesitaban de ti. Te amo", concluyó en su publicación la exMiss Chile.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EMI D (@emiliadides)

Todo sobre Emilia Dides