Mamá de Marcianeke se coronó como reina en festival comunal: Ganó en votación popular a joven contendiente

03 feb. 2026 - 15:10 hrs.

Luego de una reñida competencia, Iyassna Muñoz, la mamá de Marcianeke, fue escogida como la Reina de la Fiesta del Tomate 2026 en Colín, en la región del Maule.

Tras ganar la elección popular de manera reñida, la organización del evento le entregó una banda con el título ganado, junto con una corona.

La victoria de Iyassna Muñoz

"Con mucha emoción informamos que Iyassna Muñoz, representante de Maule Norte, fue elegida Reina de la Fiesta del Tomate 2026, tras una reñida y hermosa competencia", escribieron desde la Fiesta del Tomate de Colín en una publicación de redes sociales junto con la foto de la coronación de Muñoz.

Los organizadores del evento revelaron que la competencia para ganar el reinado estuvo reñida entre la mamá del cantante urbano y una joven oriunda de la comuna.

"La elección se definió por un estrecho margen frente a la destacada representante del sector de Colín, Josefina Barrueto, a quien agradecemos y reconocemos por su gran participación y compromiso", detallaron.

Mira la foto de Iyassna Muñoz: