"Amén, ahora soporten": Así fue el bautismo con el que Marcianeke se convirtió al Cristianismo

02 feb. 2026 - 15:37 hrs.

Con orgullo, y a través de sus historias de Instagram, el popular cantante urbano, Marcianeke, mostró su conversión al Cristianismo a través de un bautizo en una piscina.

Matías Muñoz, el nombre real del artista reveló los videos donde fue sumergido en una piscina junto a representantes de la Iglesia Cristo tu Única esperanza de Talagante.

"Amén. Ahora soporten", dijo Marcianeke, de 24 años, en uno de los videos difundidos en la mencionada red social.

En otros de los videos, esta vez publicado por uno de los amigos del cantante, se ve el momento en que se realizó la ceremonia. "Dios tiene mejores planes para nosotros siempre, lo mejor está por venir", dijo el usuario.

Por otro lado, la comunidad cristiana que estuvo detrás de la ceremonia, indicaron que "hoy celebramos más que un momento... celebramos decisiones que transforman vidas".

"Como familias y como una sola familia con la fe, honramos y bendecimos a cada persona que hoy decidió seguir a Cristo. Sabemos que no es una decisión cualquiera, es la mejor que se puede tomar", agregaron.

