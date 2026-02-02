Millonario asalto en tienda WOM de San Miguel deja a cuatro trabajadores con lesiones

02 feb. 2026 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario asalto fue protagonizado por una violenta banda de delicuentes en una sucursal de WOM durante la mañana de este lunes, en la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana, dejando a cuatro trabajadores con lesiones.

El atraco se perpetró pasadas las 11:00 horas en una tienda emplazada en la intersección de Gran Avenida con Departamental, hasta donde llegaron entre seis y siete hombres armados y encapuchados, a bordo de dos automóviles marca BMW y Mercedes-Benz.

El subcomisario Felipe Ibáñez, de la Brigada de Robos (BIRO) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), señaló que "ingresaran utilizando armas de fuego, utilizando overoles y a rostro cubierto, para así proceder a intimidar y a agredir a algunos trabajadores del local para finalmente sustraer diversos equipos tecnológicos".

No hay detenidos por el millonario robo en WOM

Las víctimas fueron agredidas "con golpes de puño, no son lesiones de carácter grave, son lesiones carácter leve, y serían cuatro los lesionados, solamente trabajadores. No hubo disparos", agregó.

Por su parte, el fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que "estos sujetos ingresaron directamente al sector de la tienda, específicamente al lugar donde estaban acopiados estos teléfonos celulares (...) el avalúo está actualmente en desarrollo, pero aparente sería un aproximado superior a los $50 millones".

"Al interior de la sucursal se encontraban aproximadamente de 20 a 25 personas, toda vez que había una reunión en el interior de esta", sumó el persecutor, y aseguró que "están en curso múltiples diligencias distribuidas por la Fiscalía en el sitio del suceso para lograr esclarecer este hecho y obviamente ubicar a los responsables".

¿Qué dijeron desde WOM por el asalto en San Miguel?

Mediante un comunicado, desde WOM aseveraron que "lamentamos los hechos ocurridos en nuestra tienda ubicada en Gran Avenida, comuna de San Miguel. Activamos de forma inmediata los protocolos necesarios para brindar apoyo, acompañamiento y soporte a nuestros colaboradores de la tienda afectada".

"Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia o vandalismo que ponga en riesgo la seguridad de nuestros equipos y clientes. Es por lo anterior, que presentaremos una querella en contra de quienes resulten responsables y pondremos a disposición de las autoridades competentes todos los antecedentes que sean necesarios", concluyeron.