CuentaRUT: Estos son los montos máximos diarios permitidos para compras nacionales

02 feb. 2026 - 16:00 hrs.

BancoEstado fija límites diarios específicos para los clientes con CuentaRUT para proteger sus fondos en cada transacción, tanto en locales físicos como en plataformas digitales.

Manejar esta información es vital para organizar las finanzas personales y evitar problemas al pagar, ya que los montos máximos dependen del método de compra y si es una operación presencial o virtual.

Montos máximos de compras nacionales con CuentaRUT

La página oficial indica que para compras presenciales con tarjeta CuentaRUT y BE Pay el límite es de $800.000 diarios, mientras que para compras online tienen un tope de $400.000 por día.

¿Cuánto puedo retirar con mi CuentaRUT?

Los retiros de dinero también tienen restricciones, las cuales pueden variar según el método utilizado:

$400.000 diarios en cajeros automáticos de BancoEstado.

diarios en cajeros automáticos de BancoEstado. $200.000 en cajeros de otros bancos (incluye Redbanc y Falabella).

en cajeros de otros bancos (incluye Redbanc y Falabella). $200.000 diarios en CajaVecina.

diarios en CajaVecina. Hasta $5.000.000 diarios en cajas de oficinas BancoEstado Express.

diarios en cajas de oficinas BancoEstado Express. Todo el saldo disponible en cajas de sucursales BancoEstado.

Los montos de retiros en cajeros automáticos BancoEstado, otros bancos y CajaVecina se suman entre sí, para validar el límite máximo diario.

Montos máximos de depósitos y saldo en la CuentaRUT

En abonos, el tope con este producto es de $4.000.000 en el mes calendario, el cual se reinicia durante el primer día de cada mes. Mientras, el saldo acumulado en la cuenta no debe ser mayor a $5.000.000, un límite que es permanente.

Todo sobre Cuenta RUT