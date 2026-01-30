Pase Cultural 2026: ¿Qué ocurre si no tengo activa una CuentaRut?

30 en. 2026 - 09:00 hrs.

Los jóvenes que cumplan 18 o 19 años en este 2026 podrán tener acceso al beneficio del Pase Cultural, que es de entrega única y permite obtener un bono de $50.000, destinados a ejercer sus "derechos culturales”.

El monto se otorgará a quienes se encuentren en el 60% más vulnerable de la población, de acuerdo a los datos del Registro Social de Hogares (RSH), previos al 1 de diciembre de 2025.

A través de este aporte, se podrá tener acceso a experiencias, servicios u objetos que estén relacionados con aumentar el conocimiento cultural de cada beneficiario, tales como el cine, teatro, danza, circo, libros, vinilos, entre otros.

El Pase Cultural 2026 se destaca por ser compatible con otros beneficios y subsidios, tiene un lapso de un año para ser utilizado y se puede activar en cualquier mes (de enero a diciembre).

¿Es obligatoria la Cuenta RUT para tener el Pase Cultural 2026?

De acuerdo a la Ventanilla Única Social, el beneficio se paga por medio de un Bolsillo Electrónico denominado Pase Cultural que está vinculado a una CuentaRut de BancoEstado, por lo que es indispensable tener una.

Solo esta cuenta puede identificar, de forma automática, cuáles son las compras culturales que aplican para el beneficio. Por ello, al momento de optar al aporte, los destinatarios tendrán la opción de solicitar la apertura de la cuenta bancaria si no poseen una.

Si llega a solicitarse la apertura de la cuenta por medio de este canal, el usuario que obtuvo el pase tendrá que acercarse a una sede de BancoEstado (aplican las sucursales Express) con la cédula de identidad vigente, para firmar el contrato.

Luego de este trámite, el Pase Cultural 2026 quedará habilitado para su uso durante un año.

¿Cómo activar el beneficio?

La solicitud del beneficio puede efectuarse de forma online, con cuatro simples pasos:

Entrar a la Ventanilla Única Social (pulsa aquí)

a la Ventanilla Única Social (pulsa aquí) Ingresar con ClaveÚnica

con ClaveÚnica Completar los campos requeridos y finalizar la solicitud de activación

los campos requeridos y finalizar la solicitud de activación Hacer el seguimiento de la solicitud a través de la sección “Mis trámites”

También es posible gestionar el proceso de manera presencial, si se asiste a una de las sucursales de ChileAtiende con cédula de identidad vigente.

