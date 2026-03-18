Aporte Familiar Permanente: ¿Habrá más pagos del ex Bono Marzo?

18 mar. 2026 - 07:00 hrs.

El tercer grupo de beneficiarios del Aporte Familiar Permanente ya recibió el pago que le correspondía, el cual incrementa sus ingresos mensuales con una ayuda monetaria de $66.834.

Es un beneficio estatal que se paga a los hogares más vulnerables, a quienes se les entrega en diferentes momentos para facilitar el cobro.

¿Habrá más pagos del Aporte Familiar Permanente?

La página oficial establece que este beneficio solo entrega tres pagos cada año, los cuales en 2026 se dividieron en las siguientes fechas y grupos:

Desde el 16 de febrero (grupo 1): lo recibieron beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que cobran sus beneficios entre el 14 y el 28 de febrero

lo recibieron beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que cobran sus beneficios entre el 14 y el 28 de febrero Desde el 2 de marzo (grupo 2): se entregó a beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que cobran sus beneficios entre el 2 y 13 de marzo. También a pensionados del IPS con cargas familiares.

se entregó a beneficiarios del Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que cobran sus beneficios entre el 2 y 13 de marzo. También a pensionados del IPS con cargas familiares. Desde el 16 de marzo (grupo 3): se entregó a trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran la Asignación Familiar o Maternal por sus cargas acreditadas.

Si una persona queda fuera de estos grupos de pago, significa que no cumplió con uno de los requisitos establecidos:

Haber cobrado la Asignación Familiar o Subsidio Familiar durante el 31 de diciembre de 2025 por sus causantes. Recibe un aporte por carga.

Haber integrado una familia participante del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario durante el 31 de diciembre de 2025. Reciben un aporte por familia.

¿Qué pasa si cumplo los requisitos pero no recibí el Aporte Familiar?

Si una persona cumplía las condiciones para recibirlo, pero aun así no obtuvo el monto o fue menor a lo que le correspondía, podrá enviar el reclamo mediante la página de consulta (pulsa aquí) con su RUN.

El plazo para realizar el trámite es de un año, contado a partir de la publicación de las nóminas (16 de marzo).

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