¿No te pagaron el Aporte Familiar Permanente? Así puedes reclamar por el exBono Marzo

16 mar. 2026 - 10:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente es uno de los beneficios más importantes para las familias, ya que incrementa sus ingresos y alivia significativamente los gastos del hogar, por lo que para muchos es esencial recibirlo.

En casos en los que una persona cumpla con los requisitos y no lo reciba, existe un mecanismo que le permite apelar y hacer valer su derecho al cobro.

¿Cómo reclamo si no me pagaron el Aporte Familiar Permanente?

Si una persona cumplía los requisitos, pero aún así no recibió el monto o fue menos de lo que debía, podrá enviar el reclamo en la página oficial (pulsa aquí). Esto es a partir del lunes 16 de marzo hasta un año después de la publicación de las nóminas.

¿Qué pasa si el Aporte Familiar lo recibe quien no vive con la carga?

Si una persona está a cargo de un causante del beneficio, pero el monto lo recibe otra persona que no vive con ella, esta última debe entregar el dinero dentro de los 30 días posteriores a la fecha de cobro.

Si no lo hace en dicho plazo, el beneficiario podrá acudir a los Tribunales de Familia e iniciar acciones legales para exigir el pago del bono.

Ejemplo: si una madre vive con su hijo y quien recibió el bono es su padre, quien lo inscribió como carga al menor pero no vive en el hogar, es la obligación de este entregar el aporte completo en el tiempo indicado. Si no lo hace, puedes optar por la vía legal para obtenerlo.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente