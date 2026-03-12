Aporte Familiar Permanente: Esta es la fecha en que comienza el tercer pago
- Por Meganoticias
Cada vez faltan menos días para el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente, destinado a mejorar la calidad de vida de los hogares con menores ingresos del país.
Es un beneficio estatal que entrega $66.834 a las personas por cada carga o cada familia, según corresponda, los cuales se pueden cobrar vía depósito bancario o presencial.
¿Cuándo inicia el tercer pago del Aporte Familiar Permanente?
La página oficial indica que a partir del lunes 16 de marzo comenzarán a emitirse los pagos del tercer grupo de beneficiarios, quienes pueden consultar en línea si les corresponde (pulsa aquí).
La entrega está enfocada para trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS. Estas personas reciben un monto por cada carga causante de la Asignación Familiar o Maternal, la cual debieron cobrar por las mismas en diciembre de 2025.
Forma de pago del Aporte Familiar Permanente
El día de pago, estos comenzarán a emitirse en tres modalidades para facilitar a cada beneficiario el trámite de cobro:
- Depósito en CuentaRUT: si tiene una vigente y no es beneficiario habitual del Instituto de Previsión Social (IPS).
- Cobro presencial: si no tiene una CuentaRUT vigente ni es beneficiario habitual del IPS, debe consultar la página oficial para conocer la fecha y lugar de pago. En este caso, dispone de nueve meses para cobrarlo (contado desde el momento del pago).
- Si recibe ayudas estatales: si es beneficiario de algún otro aporte del IPS, se paga de la misma forma en que los obtiene.