Aporte Familiar Permanente: Esta es la fecha en que comienza el tercer pago

12 mar. 2026 - 07:00 hrs.

Cada vez faltan menos días para el tercer y último pago del Aporte Familiar Permanente, destinado a mejorar la calidad de vida de los hogares con menores ingresos del país.

Es un beneficio estatal que entrega $66.834 a las personas por cada carga o cada familia, según corresponda, los cuales se pueden cobrar vía depósito bancario o presencial.

¿Cuándo inicia el tercer pago del Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que a partir del lunes 16 de marzo comenzarán a emitirse los pagos del tercer grupo de beneficiarios, quienes pueden consultar en línea si les corresponde (pulsa aquí).

La entrega está enfocada para trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS. Estas personas reciben un monto por cada carga causante de la Asignación Familiar o Maternal, la cual debieron cobrar por las mismas en diciembre de 2025.

Forma de pago del Aporte Familiar Permanente

El día de pago, estos comenzarán a emitirse en tres modalidades para facilitar a cada beneficiario el trámite de cobro:

Depósito en CuentaRUT: si tiene una vigente y no es beneficiario habitual del Instituto de Previsión Social (IPS).

si tiene una vigente y no es beneficiario habitual del Instituto de Previsión Social (IPS). Cobro presencial: si no tiene una CuentaRUT vigente ni es beneficiario habitual del IPS, debe consultar la página oficial para conocer la fecha y lugar de pago. En este caso, dispone de nueve meses para cobrarlo (contado desde el momento del pago).

si no tiene una CuentaRUT vigente ni es beneficiario habitual del IPS, debe consultar la página oficial para conocer la fecha y lugar de pago. En este caso, dispone de nueve meses para cobrarlo (contado desde el momento del pago). Si recibe ayudas estatales: si es beneficiario de algún otro aporte del IPS, se paga de la misma forma en que los obtiene.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente