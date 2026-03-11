Soprole abre nuevas vacantes laborales a lo largo del país: Revisa los cargos y cómo postular

11 mar. 2026 - 17:04 hrs.

La Sociedad Productores de Leche (Soprole) abrió un nuevo proceso de reclutamiento y se encuentra en la búsqueda de trabajadores para integrar su equipo en distintos puntos del país.

Entre las vacantes disponibles destacan cargos como líderes de proyectos, operadores de bodega, analistas y posiciones dentro del equipo corporativo de recursos humanos, entre otros.

Las oportunidades no se limitan a Santiago: al ingresar al portal de empleos, también es posible encontrar puestos en ciudades como Puerto Montt, Osorno, Frutillar y diversas zonas del norte y sur de Chile.

Revisa las ofertas laborales

Algunas de las vacantes publicadas actualmente son:

Business Partner de Recursos Humanos Corporativo (Santiago)

(Santiago) Líder de proyectos SAP SD (Santiago)

(Santiago) Operador de bodega (Frutillar)

(Frutillar) Líder de desarrollo de productos (Puerto Montt)

(Puerto Montt) Analista controlling logística (Santiago)

(Santiago) Operador de grúa horquilla (Frutillar)

(Frutillar) Analista de tienda perfecta - Canal Moderno (Santiago)

(Santiago) Ingeniero/a senior precio y demanda (Santiago)

(Santiago) Asistente Social (Santiago)

¿Cómo postular a Soprole?

La empresa cuenta con un sitio web habilitado para recibir postulaciones. Para postular, solo debes ingresar en el enlace correspondiente (clic aquí) y seguir estos pasos: