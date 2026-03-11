Soprole abre nuevas vacantes laborales a lo largo del país: Revisa los cargos y cómo postular
- Por Cristian Latorre
La Sociedad Productores de Leche (Soprole) abrió un nuevo proceso de reclutamiento y se encuentra en la búsqueda de trabajadores para integrar su equipo en distintos puntos del país.
Entre las vacantes disponibles destacan cargos como líderes de proyectos, operadores de bodega, analistas y posiciones dentro del equipo corporativo de recursos humanos, entre otros.
Las oportunidades no se limitan a Santiago: al ingresar al portal de empleos, también es posible encontrar puestos en ciudades como Puerto Montt, Osorno, Frutillar y diversas zonas del norte y sur de Chile.
Revisa las ofertas laborales
Algunas de las vacantes publicadas actualmente son:
- Business Partner de Recursos Humanos Corporativo (Santiago)
- Líder de proyectos SAP SD (Santiago)
- Operador de bodega (Frutillar)
- Líder de desarrollo de productos (Puerto Montt)
- Analista controlling logística (Santiago)
- Operador de grúa horquilla (Frutillar)
- Analista de tienda perfecta - Canal Moderno (Santiago)
- Ingeniero/a senior precio y demanda (Santiago)
- Asistente Social (Santiago)
¿Cómo postular a Soprole?
La empresa cuenta con un sitio web habilitado para recibir postulaciones. Para postular, solo debes ingresar en el enlace correspondiente (clic aquí) y seguir estos pasos:
- Ingresa al portal de empleos y selecciona la oferta que más te interese.
- Haz clic en “postular”.
- Accede con tu email y contraseña de Trabajando.cl. Si no tienes cuenta, puedes crear una o entrar con tus perfiles de LinkedIn, Google o Microsoft.
- Completa toda la información personal y laboral solicitada. Mantén tus datos y CV siempre actualizados.
- Tras postular, solo queda esperar el contacto de la empresa en caso de cumplir con los requisitos del cargo.
