Soprole abre nuevas vacantes laborales a lo largo del país: Revisa los cargos y cómo postular

La Sociedad Productores de Leche (Soprole) abrió un nuevo proceso de reclutamiento y se encuentra en la búsqueda de trabajadores para integrar su equipo en distintos puntos del país.

Entre las vacantes disponibles destacan cargos como líderes de proyectos, operadores de bodega, analistas y posiciones dentro del equipo corporativo de recursos humanos, entre otros.

Las oportunidades no se limitan a Santiago: al ingresar al portal de empleos, también es posible encontrar puestos en ciudades como Puerto Montt, Osorno, Frutillar y diversas zonas del norte y sur de Chile.

Revisa las ofertas laborales

Algunas de las vacantes publicadas actualmente son:

  • Business Partner de Recursos Humanos Corporativo (Santiago)
  • Líder de proyectos SAP SD (Santiago)
  • Operador de bodega (Frutillar)
  • Líder de desarrollo de productos (Puerto Montt)
  • Analista controlling logística (Santiago)
  • Operador de grúa horquilla (Frutillar)
  • Analista de tienda perfecta - Canal Moderno (Santiago)
  • Ingeniero/a senior precio y demanda (Santiago)
  • Asistente Social (Santiago)

¿Cómo postular a Soprole?

La empresa cuenta con un sitio web habilitado para recibir postulaciones. Para postular, solo debes ingresar en el enlace correspondiente (clic aquí) y seguir estos pasos:

  1. Ingresa al portal de empleos y selecciona la oferta que más te interese.
  2. Haz clic en “postular”.
  3. Accede con tu email y contraseña de Trabajando.cl. Si no tienes cuenta, puedes crear una o entrar con tus perfiles de LinkedIn, Google o Microsoft.
  4. Completa toda la información personal y laboral solicitada. Mantén tus datos y CV siempre actualizados.
  5. Tras postular, solo queda esperar el contacto de la empresa en caso de cumplir con los requisitos del cargo.

