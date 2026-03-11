Bono por Hijo: ¿Cómo se paga a las beneficiarias?

11 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Si eres madre biológica o adoptiva, puedes obtener el Bono por Hijo. Es un beneficio estatal para incrementar tus ingresos, gracias a un aporte acumulado desde el nacimiento de tu hijo.

Está destinado para mujeres mayores de 65 años, quienes lo reciben solo al obtener su pensión y si cumplen con los requisitos de acceso.

¿Cómo se paga el Bono por Hijo?

De acuerdo con ChileAtiende, la forma y duración del pago puede variar conforme al tipo de beneficiaria:

Si está afiliada a una AFP: el monto acumulado se suma al ahorro de la Cuenta de Capitalización Individual, dando como resultado una pensión mayor. Se paga hasta agotar la totalidad del monto acumulado del bono.

el monto acumulado se suma al ahorro de la Cuenta de Capitalización Individual, dando como resultado una pensión mayor. Se paga hasta agotar la totalidad del monto acumulado del bono. Si recibe la PGU o Pensión de Sobrevivencia y no tiene ahorros en AFP: se paga en conjunto. Debido a que el monto es bajo, la beneficiaria puede solicitar el pago de 3 UF hasta consumir el saldo total del bono.

se paga en conjunto. Debido a que el monto es bajo, la beneficiaria puede solicitar el pago de 3 UF hasta consumir el saldo total del bono. Si recibe Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez: el monto se incorpora al cálculo, para que pueda recibir una pensión incrementada durante toda la vida.

¿Cuál es el monto del Bono por Hijo?

La cantidad base que se acumula y luego se entrega cambia conforme a la beneficiaria. Si el hijo nació el 1 de julio de 2009 o después, equivale al 10% de 18 sueldos mínimos vigentes durante el mes del nacimiento.

En cambio, el sueldo mínimo se calcula en $165.000 (vigente en julio de 2009) si los hijos nacieron el 30 de junio de 2009 o antes.

Requisitos para obtener el Bono por Hijo

Al momento de presentar la solicitud, el sistema evaluará si la madre cumple con lo siguiente:

Tener 65 años de edad o más.

Contar con cédula de identidad vigente. Si el trámite lo realiza un apoderado, deberá presentar un poder notarial.

Haber residido en Chile por al menos 20 años (continuos o discontinuos) desde que cumplió 20 años, y haber vivido en el país al menos cuatro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

Además, tendrá que cumplir con una de estas condiciones previsionales:

Estar afiliada a una AFP y recibir la pensión desde el 1 de julio de 2009 o después.

Recibir la PGU.

Si no está afiliada a un sistema previsional, debe recibir una Pensión de Sobrevivencia con Aporte Previsional Solidario de Vejez otorgada por AFP, compañía de seguros o el IPS desde el 1 de julio de 2009, o después.

¿Cómo solicitar el Bono por Hijo?

Las interesadas pueden enviar la solicitud a través de la página de consulta y trámites (pulsa aquí), donde tendrán que ingresar su RUN y fecha de nacimiento para confirmar que pueden recibirlo.

Si es así, se permitirá acceder con la Clave Única para continuar el proceso de postulación. Esta también se puede efectuar en la Sucursal Virtual, sucursal ChileAtiende, oficinas de su AFP, su municipio o compañía de seguros.

