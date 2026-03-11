Gabriel Boric revela las canciones con las que se despedirá de La Moneda este 11 de marzo

11 mar. 2026 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 11 de marzo culmina un periodo de cuatro años en el que el Presidente Gabriel Boric estuvo al mando del país. En su reemplazo asumirá el Presidente electo José Antonio Kast, quien gobernará tras resultar victorioso en las elecciones presidenciales de diciembre del año pasado.

La salida de Boric ha generado diversos comentarios en los últimos días, entre ellos una publicación de la revista de música y cultura pop Parlante.cl, que dedicó un sentido mensaje al mandatario por lo logrado durante su periodo.

La canción elegida por Boric para despedirse

La revista destacó el esfuerzo del Presidente por apoyar la música en todas sus aristas, recordando que solía integrarla en videos gubernamentales o compartirla desde sus propias redes sociales.

“Para muchos, no fue solo política; fue saber que en La Moneda sonaba la misma batería y el mismo bajo que retumbaba en nuestros propios parlantes”, expresó la publicación.

Acto seguido, el propio mandatario respondió al mensaje. Tras agradecer los comentarios, confirmó que utilizará dos canciones para acompañar su despedida del sillón presidencial.

“Hoy, antes de partir, va a sonar fuerte en mi oficina el Ænema (canción de la banda estadounidense de rock Tool), y voy a cerrar la puerta con We’re in This Together Now, de NIN”, afirmó Boric.