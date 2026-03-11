Gabriel Boric revela las canciones con las que se despedirá de La Moneda este 11 de marzo
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Este miércoles 11 de marzo culmina un periodo de cuatro años en el que el Presidente Gabriel Boric estuvo al mando del país. En su reemplazo asumirá el Presidente electo José Antonio Kast, quien gobernará tras resultar victorioso en las elecciones presidenciales de diciembre del año pasado.
La salida de Boric ha generado diversos comentarios en los últimos días, entre ellos una publicación de la revista de música y cultura pop Parlante.cl, que dedicó un sentido mensaje al mandatario por lo logrado durante su periodo.
La canción elegida por Boric para despedirse
La revista destacó el esfuerzo del Presidente por apoyar la música en todas sus aristas, recordando que solía integrarla en videos gubernamentales o compartirla desde sus propias redes sociales.Ir a la siguiente nota
“Para muchos, no fue solo política; fue saber que en La Moneda sonaba la misma batería y el mismo bajo que retumbaba en nuestros propios parlantes”, expresó la publicación.
Acto seguido, el propio mandatario respondió al mensaje. Tras agradecer los comentarios, confirmó que utilizará dos canciones para acompañar su despedida del sillón presidencial.
“Hoy, antes de partir, va a sonar fuerte en mi oficina el Ænema (canción de la banda estadounidense de rock Tool), y voy a cerrar la puerta con We’re in This Together Now, de NIN”, afirmó Boric.
Ver esta publicación en Instagram
Leer más de
Notas relacionadas
- Presidente Boric se despide de La Moneda con emotivo discurso: "Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles"
- Cambio de mando: Presidente Boric fue recibido con aplausos y honores al llegar a La Moneda
- Desde sismos hasta un beso a la piocha de O'Higgins: Las anécdotas de los cambios de mando desde el retorno a la democracia