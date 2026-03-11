Se cae acuerdo parlamentario para que Pamela Jiles asuma la presidencia de la Cámara de Diputados

11 mar. 2026 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una total incertidumbre es la que se vive en torno a la directiva de la nueva Cámara de Diputados y Diputadas, todo mientras los parlamentarios se encuentran asumiendo para el período 2026-2030 en el Congreso Nacional durante la mañana de este miércoles.

Y es que, si bien los conglomerados de izquierda, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido de la Gente (PDG) habían llegado a un acuerdo para que Pamela Jiles (PDG) se quedara con la presidencia de la Cámara Baja, este se habría caído.

La situación dejaría en desmedro a las fuerzas progresistas, que serán minoría en el nuevo Congreso, considerando que el PDG iba a ser la llave para aprobar los últimos proyectos que deja el Presidente Gabriel Boric, como el FES.

La derecha se quedaría con la presidencia de la Cámara Baja

La ruptura del acuerdo parlamentario se debería a uno o dos votos de diferencia, según pudo constatar la periodista de Meganoticias, Constanza Santa María, específicamente de Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), y de Felipe Camaño, de la DC.

En esa línea, sería un parlamentario de derecha quien lidere la testera de la Cámara de Diputados. Se habla de Jorge Alessandri (UDI), aunque también se baraja el nombre de Catalina del Real o Agustín Romero, ambos del Partido Republicano.

Según habría denunciado el excandidato presidencial y líder del PDG, Franco Parisi, desde el nuevo gobierno se estarían ofreciendo cargos a algunos familiares de diputados con el fin de quedarse con la presidencia de la Cámara Baja.

En el caso del Senado, el acuerdo se cumplió y Paulina Núñez encabezará la mesa, por lo que será ella quien le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast a eso de las 12:00 horas de este miércoles, cuando se concrete el cambio de mando.

