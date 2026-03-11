"Me salvó la vida: El emotivo caso del gato héroe que salvó a su dueño de un incendio en Estados Unidos

11 mar. 2026 - 11:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un “gato héroe”. Así apodaron a Fred, un felino de nueve meses que salvó la vida de su dueño, Donald VanWormer, de 56 años. El hombre logró escapar de las llamas que consumían el ático de su casa sin que él lo notara inicialmente, en un incendio ocurrido en la ciudad de Oregon, Estados Unidos.

El hecho ocurrió a fines de febrero, cuando Donald despertó en plena noche gracias a que Fred lo arañaba y maullaba de manera desesperada.

“Estaba maullando, arañándome, enloquecido. Miré hacia arriba y las llamas ya habían invadido todo el ático de la casa”, relató VanWormer en una entrevista con KPTV, según consigna el Daily Mail.

El desesperado escape

El afectado contó que, al percatarse del siniestro, tomó a Fred en sus brazos y comenzó a arrastrarse por la casa mientras las llamas avanzaban rápidamente sobre él y a su alrededor.

“Llegué a la sala de estar justo cuando el techo comenzó a derrumbarse. Estaba tropezando, pero finalmente logré salir por la puerta”, recordó.

Sin embargo, su gato no corrió la misma suerte. Una vez fuera de la vivienda, Donald notó que Fred ya no estaba con él. Al intentar volver para buscarlo, cayó y se golpeó la cabeza.

“Cuando recuperé la consciencia, intenté volver adentro para encontrarlo, pero los bomberos me lo impidieron. Les rogaba que me ayudaran a encontrarlo”, contó.

El cuerpo de Fred fue hallado cerca de la puerta de la casa, evidencia de que estuvo muy cerca de escapar.

Dolor por la pérdida

La pareja de Donald, Lisa, de 56 años, y su hija de nueve años, Iree, no se encontraban en el hogar al momento del incendio, algo que él agradece profundamente. Aun así, continúa devastado por la pérdida de Fred, quien se había integrado recientemente a la familia.

“Es uno de los gatos más inteligentes que he tenido. Pensé que pasaríamos mucho tiempo juntos durante los siguientes 16 o 20 años con ese tipo, pero ese gato me salvó la vida”, dijo. “Puedo reconstruir mi casa y reemplazar cosas. Pero nunca podremos recuperar a Fred”, lamentó.

