Cierre de estaciones de Metro por cambio de mando: Conoce cuáles son las estaciones afectadas

11 mar. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó que durante este miércoles 11 de marzo se llevará a cabo el cierre de dos estaciones en vista del cambio de mando presidencial.

Se tratará de la estación Universidad de Chile, de Línea 1 y Línea 3, y de la estación La Moneda, de Línea 1, según detalló la empresa de transporte subterráneo en su cuenta oficial de X.

Las estaciones permanecerán cerradas y sin detención de trenes debido al cierre perimetral por el cambio de mando, específicamente desde las 13:30 hasta las 17:00 horas.

Por su parte, Red Metropolitana de Movilidad, a cargo de los buses de transporte público que circulan en superficie, hizo un llamado a planificar los viajes.

🔴⚪¡Planifica tu viaje! Si te mueves por el centro de Stgo. considera:

⌚Desde las 15 hrs. por ''Cambio de Mando".



🚍⤴ Av. Providencia al poniente: Eliodoro yáñez al norte – Bellavista al poniente – Artesanos al poniente – Balmaceda al poniente – Manuel Rodríguez al sur –… pic.twitter.com/eO3vszyQdu — Red Movilidad (@Red_Movilidad) March 11, 2026

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar tu ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a llamar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de una evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras, y si puedes, ayuda a menores de edad y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren. Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de una emergencia o problemas de salud pinchando acá.

