"Ha sido un honor servir a Chile": Así fue la última publicación de Presidencia antes del cambio de mando

11 mar. 2026 - 13:59 hrs.

¿Qué pasó?

Pasado el mediodía de este miércoles 11 de marzo se realizó el noveno cambio de mando desde el retorno a la democracia. Gabriel Boric Font entregó la banda presidencial a su sucesor, José Antonio Kast, en el Salón de Honor del Congreso, tal y como mandata la tradición.

De esta forma, se puso fin al mandato de quien fuera el presidente más joven de la historia de Chile. Ahora, será el Presidente Kast quien deba liderar el país hasta 2030.

Un punto importante a destacar es que, a pesar del cambio de mando, los canales oficiales del Gobierno se mantienen. Esto aplica para los sitios webs oficiales e incluso para las cuentas de redes sociales, aunque en particular la de presidencia servirá como un archivo de lo realizado durante la gestión 2022-2026.

En ese sentido, Presidencia hizo una última publicación en sus plataformas, marcando el fin de sus labores como equipo de comunicaciones del ahora expresidente Boric.

La última publicación de Presidencia antes del cambio de mando

"Desde el equipo de comunicaciones del Presidente Gabriel Boric, nos despedimos agradeciendo a todas las personas que durante este período de gobierno se informaron y acompañaron el trabajo de la Presidencia de la República por medio de nuestros diferentes canales de comunicación", señalaron.

"Ha sido un honor servir a Chile y su gente durante estos cuatro años", finalizaron en un texto que acompañó a una fotografía de Gabriel Boric abandonando La Moneda y emprendiendo rumbo hacia el Congreso para poner fin a su administración.