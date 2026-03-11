Aumento de la PGU: Conoce a quiénes les subirá en septiembre

11 mar. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es el beneficio estatal más importante que reciben los adultos mayores, pues incrementa el monto de sus jubilaciones con un aporte adicional que se ajusta anualmente.

Este año, el pago de $231.732 será modificado para para un grupo de personas específico, con el fin de elevar su ingreso extra a $250.752 mensuales.

¿Para quiénes será el aumento de la PGU en septiembre?

Según ChileAtiende, a partir de septiembre de 2026 las personas mayores de 75 años podrán cobrar hasta $250.275. Si cumplen esta edad entre octubre de 2026 y agosto de 2027, recibirán el aumento el mes de su cumpleaños.

Asimismo, desde septiembre de 2027 los adultos mayores de 65 años recibirán el nuevo monto máximo establecido.

Requisitos para obtener la PGU

El trámite está disponible para quienes cumplan con las siguientes condiciones, al momento de enviar la solicitud:

Tener 65 años o más al momento de obtener el beneficio.

No pertenecer al 10% más rico de la población (acreditado mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares).

Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; y una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo solicitar la PGU?

Los interesados deben ingresar al portal de consulta y solicitud (pulsa aquí), donde tendrán que indicar su RUN y fecha de nacimiento.

Si el sistema indica que cumplen los requisitos, permitirá acceder con Clave Única para completar y enviar el formulario de petición.

