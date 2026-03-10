Bonos para pensionados: Revisa los beneficios que pueden recibir los jubilados en Chile

10 mar. 2026 - 11:00 hrs.

En Chile existen distintos bonos y beneficios estatales destinados a complementar los ingresos de quienes reciben una jubilación. Algunos se pagan de forma automática junto a la pensión, mientras que otros requieren cumplir requisitos específicos y se debe postular.

A continuación, revisa cuáles son algunos de los beneficios a los que podrían acceder las personas pensionadas en el país.

Estos son los bonos que pueden recibir los pensionados

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La Pensión Garantizada Universal es uno de los beneficios más relevantes para los jubilados en Chile. Este aporte mensual está dirigido a personas de 65 años o más que cumplan ciertos requisitos socioeconómicos.

Actualmente, el beneficio entrega un monto de $231.732 mensuales, aunque puede variar según la pensión base de cada persona y la edad del beneficiario. De hecho, si tienes 82 años o más, el monto máximo de la PGU es de $250.275.

Puedes postular a la PGU si cumples con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más .

. No pertenecer al 10% de mayores ingresos del país .

. Tener una pensión base inferior a $1.252.602

Acreditar residencia en Chile por al menos 20 años y haber permanecido en Chile al menos cuatro de los últimos cinco años previos a la postulación.

Bono de Invierno

El Bono de Invierno es un beneficio que se paga una vez al año a pensionados de 65 años o más que cumplan con los requisitos exigidos (revísalos aquí).

El bono se paga automáticamente junto con la pensión del mes de mayo y para este año el monto será de $81.257.

Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)

El Aporte Familiar Permanente, conocido popularmente como Bono Marzo, es un beneficio que se paga cada año a familias que sean parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o reciban Subsidio Familiar o Asignación Familiar.

Precisamente, este último bono se puede otorgar a pensionados que cuenten con cargas familiares registradas en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Los pensionados del IPS con cargas familiares lo recibieron el 2 de marzo; mientras que los pensionados de entidades distintas al IPS lo obtendrán el 16 de marzo. El monto es de $66.834 por carga. Consulta en este enlace si te corresponde el beneficio.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un beneficio que entrega el Estado a trabajadores y pensionados que tienen cargas familiares acreditadas.

El monto del beneficio varía según el nivel de ingresos del beneficiario, aunque puede ser de hasta $22.007 mensuales por carga y se paga de cada mes junto con la pensión. Para postular y acreditar tus cargas, entra aquí.

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un beneficio dirigido a mujeres que se pensionan y que son madres biológicas o adoptivas.

Este aporte no se paga directamente como un bono en efectivo, sino que incrementa el monto de la pensión, ya que genera una bonificación que se calcula en base al ingreso mínimo vigente al momento del nacimiento del hijo o hija, pues a partir de ese día el dinero otorgado empieza a generar rentabilidad en el fondo de pensiones de la madre. Para postular y recibirlo, entra aquí.

Bono Bodas de Oro

El Bono Bodas de Oro es un beneficio económico que entrega el Estado a las parejas que cumplen 50 años de matrimonio. Se paga una sola vez y el monto actual es de $463.166 por pareja, dinero que se divide en partes iguales entre ambos cónyuges.

Para acceder al beneficio, los matrimonios deben cumplir con condiciones como:

Haber cumplido 50 años de matrimonio .

. No estar separados ni divorciados.

Pertenecer al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) .

. Acreditar residencia en Chile por al menos cuatro de los últimos cinco años.

Una vez alcanzado el aniversario número 50, las parejas tienen un plazo de un año para solicitar el bono, trámite que puede realizarse a través de ChileAtiende o en oficinas del Instituto de Previsión Social (IPS).

