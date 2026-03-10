Estatua del general Baquedano regresó a Plaza Italia a cinco años de haber sido retirada

10 mar. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

La estatua del general Manuel Baquedano volvió a instalarse en Plaza Italia la madrugada de este martes, tras un cuidadoso operativo. El monumento que rinde homenaje al histórico militar regresó a este sector de Providencia, cinco años después de haber sido retirado del lugar.

El traslado comenzó pasada la medianoche, cuando la escultura salió desde el Museo Histórico Militar. Allí permanecía desde marzo de 2021, período en el que fue sometida a trabajos de restauración luego de los daños sufridos durante las manifestaciones posteriores al estallido social de 2019.

Al llegar a Plaza Italia, la estatua fue colocada nuevamente sobre su plinto alrededor de la 01:35 horas, utilizando una grúa para completar la instalación. El procedimiento fue observado por el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, junto a representantes del Ejército de Chile.

El jefe comunal había impulsado el regreso del monumento al lugar que históricamente ocupaba. Su intención era que la figura de bronce del general Baquedano, montado en su caballo Diamante, estuviera nuevamente en la plaza antes del 11 de marzo, fecha en que se realizará el cambio de mando presidencial.

"El general Baquedano ha retornado al lugar que nunca debió abandonar"

"El general Baquedano ha retornado al lugar que nunca debió abandonar. Estamos felices, porque después de un trabajo de más de un año (...), el general Baquedano a vuelto a su plinto, a la comuna de Providencia", comenzó señalando Bellolio posterior a su instalación.

"Fue uno de sus primeros vecinos y hoy lo tenemos nuevamente acá; en este lugar, en donde durante 100 años nos hemos encontrado, nos hemos unido y hemos celebrado. Cien años soportó todos los terremotos, todas las tormentas", continuó el jefe comunal.

Al respecto, el alcalde aprovechó de mencionar el estallido social: "Lo único que no soportó (la estatua) fue a quienes intentaron a través de la violencia arrebatarnos la democracia y a aquellos que a través de la violencia intentaron ganarle a la razón".

"Como hemos dicho durante años, el plinto vacío era un monumento a la violencia, al triunfo de la agresión por sobre la razón, y ese ciclo hoy llega a su fin", aseveró la autoridad, agregando que el regreso de la estatua "representa una restauración democrática, un monumento a Chile, a la historia y al encuentro".

El alcalde indicó que, tras la instalación es este martes, ahora espera concretar la restauración del plinto la próxima semana. Luego, aseguró, "vamos a invitar a la ciudadanía a colaborar con la restauración de los bronces".

Cabe destacar que el regreso del monumento se da en el marco de la inauguración del proyecto Nueva Alameda Providencia, que busca transformar el eje Baquedano en un espacio cívico y peatonal, y que contempló una inversión de más de $27 mil millones en su fase de ejecución.