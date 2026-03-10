"El futuro de Chile comienza mañana": Kast lanza video adportas de asumir como Presidente

10 mar. 2026 - 07:40 hrs.

“Mañana un nuevo mañana”. Con este lema principal fue realizada la pieza audiovisual con la que José Antonio Kast cerrará este martes su periodo como presidente electo de Chile.

47 segundos de material audiovisual donde el próximo Jefe de Estado hizo un recuento de los últimos meses de trabajo, tras ganar con más de 7 millones de votos, las elecciones presidenciales.

“Llevamos mucho, pero mañana comenzamos (...) El futuro de Chile comienza mañana”, señala el video.

Un recorrido que se ha traducido desde sus viajes internacionales para reunirse con distintos líderes, hasta el despliegue de sus próximas autoridades de Gobierno.

Desafío 90

Ministros, subsecretarios y delegados que se preparan para iniciar el plan “Desafío 90”, que incluirá proyectos, decretos y medidas en materia fiscal, de seguridad y salud que serán presentadas a partir de este 11 de marzo al ingresar a La Moneda.

Kast no solo tendrá actividades protocolares estos días, sino que también iniciará el despliegue de sus autoridades en terreno, donde no descarta visitar la Región de Valparaíso este jueves, para monitorear el plan de reconstrucción producto de los incendios. Lo mismo hará también próximamente en el sur del país.

También uno de sus pasos claves será renunciar a su partido antes del cambio de mando, como señal de independencia y compromiso con el país.

Todo sobre José Antonio Kast