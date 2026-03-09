Video muestra momento exacto en que caja con cadáver "cae" frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

09 mar. 2026 - 19:39 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso a un video que muestra el momento exacto en que una caja con un cadáver cae, supuestamente de forma accidental, frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

En el registro de cámaras de seguridad se observa que un camión 3/4 está detenido al costado de la calle. De pronto, el conductor se baja y se acerca a la zona de carga. En ese momento comienza a mover la caja hacia el borde del camión, dejándola prácticamente colgando. Acto seguido, da marcha al vehículo y la caja cae producto del movimiento, todo a plena luz del día y mientras personas transitaban por el sector.

El domingo, vecinos se dieron cuenta de que desde la caja emanaba un fuerte olor, por lo que pidieron que fuera retirada. Cuando llegó el camión de la basura para sacarla de ahí, el personal de aseo municipal la abrió para ver qué había en su interior.

Dentro de la caja se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer chilena de 26 años, atada de pies y manos, con domicilio en el sector poniente de la Región Metropolitana. La víctima estaba desaparecida desde hace algunos días.

De acuerdo con la Fiscalía, el cadáver tenía una data de muerte aproximada de 20 días. Mientras se investiga el crimen, también se indaga si el abandono del cuerpo frente al domicilio de la alcaldesa Karina Delfino fue intencional o si se trata solo de una coincidencia, aunque ella aseguró que no ha recibido amenazas.