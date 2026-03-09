El truco para que te duren más los plátanos

09 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El plátano es una fruta que no solo destaca por su sabor, sino por su rico valor a nivel nutricional: contiene betacaroteno, vitaminas C y E, así como ácido fólico.

A través de Elige Vivir Sano, el Gobierno de Chile destaca que este alimento “también aporta fibra, que reduce los niveles de colesterol; potasio, que equilibra la presión arterial; y vitaminas antioxidantes, que ayudan a proteger al organismo a nivel cardiovascular”.

No obstante, uno de los mayores problemas que tiene es su rápida maduración, que la hace teñirse de color negro y adquiere una textura blanda. Existen situaciones que aceleran este proceso aún más.

¿Qué hacer para que duren más los plátanos?

El blog de ALDI reveló cuáles son los trucos que deben seguirse para que los plátanos permanezcan firmes, con su típica coloración de cáscara amarilla y blanco crema en su interior.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que no debe usarse “nada de frigorífico, corrientes de aire o emplear papel de periódico para alargar su vida útil”. Posteriormente se aconseja:

Guardar los plátanos a temperatura ambiente , a menos que la cocina no tenga una ventilación óptima

, a menos que la cocina no tenga una ventilación óptima Alejarlos del sol

Envolver la punta en un film transparente: por la falta de oxígeno, la fruta tardará más en adquirir un color oscuro

Por otro lado, lo que no debe hacerse es:

Emplear papel periódico antes de introducir al refrigerador: es una práctica poco higiénica por la tinta que se destila

antes de introducir al refrigerador: es una práctica poco higiénica por la tinta que se destila Pelar el plátano : su conservación es peor y puede absorber los olores o sabores de otros alimentos

: su conservación es peor y puede absorber los olores o sabores de otros alimentos Juntarlo con otras frutas: el gas etileno que se desprende del plátano puede hacer madurar otras frutas u hortalizas más rápido.

