Finiquito tras término de relación laboral: ¿Qué datos debe contener?
El finiquito es un documento que convalida el término de una relación laboral, el cual debe ser entregado por el empleador en los 10 días siguientes a la separación del trabajador.
Se trata de un documento que se otorga sin importar la causal de despido o de término de contrato. Según ChileAtiende, (DT) el empleado debe recibir con anterioridad una propuesta de finiquito y, una vez que esté conforme, se procede a la firma.
El portal oficial recordó que revisar con atención el documento es un “paso clave”, ya que un error detectado después de la firma “podría afectar tus pagos o cotizaciones futuras”.
También, un finiquito ratificado de forma apresurada “puede significar que renuncies sin saberlo a derechos pendientes”, entre los cuales se incluye el pago de vacaciones y de las horas extra.
¿Qué debe estar dentro del finiquito?
ChileAtiende colocó a disposición algunas informaciones que deben ser revisadas de forma meticulosa antes de firmar el documento. En caso de encontrar algún dato erróneo, debe ser manifestado al empleador para su corrección.
Las informaciones que (de forma general) se deben validar son:
- Datos del empleado y empleador, incluyendo funciones y cargo.
- Sueldo y detalles de las remuneraciones.
- Motivo del término del contrato (causal de despido o renuncia).
- Montos de dinero que debe pagar el empleador: vacaciones proporcionales, años de servicio, indemnizaciones y otros conceptos.
- Información sobre cotizaciones previsionales y de salud, incluyendo el Seguro de Cesantía (AFC).
- Todos los acuerdos adicionales entre ambas partes, como plazos, fechas de pago o condiciones especiales.
Una vez revisados estos datos, es necesario que el trabajador retirado guarde una copia del documento “ya sea en formato digital o impreso”.
