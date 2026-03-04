Bono Invierno: ¿Cuántas veces se pagará en 2026?

04 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Los adultos mayores pueden recibir un incremento en su pensión con el Bono de Invierno, un beneficio estatal que se paga en mayo y no se considera para el pago de impuestos ni cotizaciones.

Consiste en un aporte económico de $81.257 a la pensión, destinado a mayores de 65 años que cumplan con los requisitos de acceso.

¿Cuántas veces se paga el Bono de Invierno?

ChileAtiende indica que este beneficio se paga una sola vez, como es habitual, sumándose a la pensión correspondiente al mes de mayo.

Requisitos para obtener el Bono de Invierno

Se pagará automáticamente a las personas mayores de 65 años al 1 de mayo de 2026, siempre que sean:

Pensionados del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Pensionados de una AFP que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiarios de la PGU que no reciben ninguna otra pensión.

Beneficiarios de Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de reparación y Pensión no contributiva de exonerados políticos.

Pensionados de algún régimen previsional que reciben APSV o PGU, cuyo monto de pensión base sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez.

Quedan excluidos los beneficiarios de más de una pensión, cuya suma de estas supera el valor de la pensión mínima de vejez, así como los beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años y los de la indemnización del carbón.

