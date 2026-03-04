Duro golpe para el comercio local de Talca: Histórica tienda cerró tras más de 60 años

04 mar. 2026 - 09:23 hrs.

Un duro golpe recibió la comunidad de Talca, región del Maule, en los últimos días, debido a que una emblemática tienda de la ciudad decidió cerrar sus puertas tras una trayectoria de más de 60 años.

Se trata de la tienda Gales Creaciones, que comenzó sus operaciones en el año 1960 y que, según sus representantes, decidió bajar las cortinas por un "cierre de ciclo cumplido".

"Creemos que es el momento adecuado para dar término a esta etapa"

"Nos llevamos el orgullo y la satisfacción de haber servido a nuestra comunidad con dedicación y compromiso durante todos estos años", expresaron en un mensaje Gonzalo Bendicho y Alejandra Laplagne, representantes de Gales Creaciones, según consignó el diario El Centro.

"Creemos que es el momento adecuado para dar término a esta etapa", agregaron los representantes en su mensaje de despedida, agradeciendo a los clientes por su preferencia en estas más de seis décadas.

Por otro lado, los propietarios de Gales Creaciones invitaron a la comunidad a visitar el local en los últimos días de atención, instancia en la que se realizarán las ventas finales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GALES CREACIONES TALCA (@tiendagalestalca)

El cierre de la tienda significó un duro golpe para el comercio local de Talca, ciudad que ha experimentado el aumento de nuevos polos comerciales, strip centers, supermercados y proyectos inmobiliarios.

Todo sobre Región del Maule