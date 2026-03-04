Rosa Mackenna cumplió 18 y quiere seguir los pasos de su madre: Esta es la carrera en la que quiere desarrollarse

04 mar. 2026 - 10:15 hrs.

Rosa Mackenna, hija de Javiera Díaz de Valdés y Pablo Mackenna, cumplió 18 años el martes de ayer, razón que la llevó a reflexionar sobre su futuro y los pasos que quiere seguir.

"Tengo claro que (cumplir 18) abre puertas y lo estoy disfrutando, también entiendo que trae deberes y responsabilidades y es algo que quiero asumir con conciencia", dijo Rosa Mackenna en una entrevista con LUN.

"Mientras más se fue acercando la fecha de mi cumpleaños 18, empecé a apreciar más el presente, atesorar mi infancia y vivir el presente sin llamar al futuro", agregó la joven.

Rosa Mackenna quiere seguir los pasos de su madre

Desde hace un tiempo, Rosa está incursionando en el mundo del modelaje, pero ya declaró que quiere seguir los pasos de su madre en el mundo de la actuación.

"Siempre ha sido algo que me ha interesado, viendo a mi mamá desde chica y yo modelando con ella. Disfruto mucho los días de trabajo y en equipo. Sin embargo, mi carrera no está centrada solo en el modelaje, la actuación siempre ha sido mi mayor sueño. La próxima semana empiezo a filmar mi segundo largometraje. Ya empecé ensayos y pruebas de vestuario", señaló la joven.

Por último, Rosa Mackenna destacó el rol que ha tenido su madre en todos estos años, diciendo que la considera "mi mejor amiga. Siempre ha estado para mí en todo, lo bueno y lo malo (...). Tengo mucha suerte de siempre poder confiar en ella, tener su apoyo y llamarla mamá".

"Siempre tuvimos este cumpleaños muy presente como algo emocionante y al mismo tiempo nostálgico, siendo el inicio de un nuevo capítulo. Mi mamá me ha enseñado mucho sobre las responsabilidades que trae cumplir 18 y seguiré aprendiendo junto a ella", concluyó la joven.

Todo sobre Famosos chilenos