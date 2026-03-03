Cuco Cerda confirma pelea con Sammis Reyes en el Festival de Viña: "Él y yo sabemos lo que pasó"

03 mar. 2026 - 19:03 hrs.

Uno de los episodios más comentados que dejó el reciente Festival de Viña no se vivió en el escenario de la Quinta Vergara, sino en la madrugada de una fiesta Bresh realizada en la Ciudad Jardín.

Allí, según distintas fuentes presentes en el evento, el animador José Manuel Cuco Cerda y el exjugador de la NFL Sammis Reyes habrían terminado a los golpes, aparentemente a raíz de unos dichos de Daniela Aránguiz sobre Emilia Dides.

Tras días de rumores, fue el propio Cuco quien finalmente rompió el silencio en un nuevo episodio del programa Noche de Suerte, confirmando lo ocurrido aunque evitando entrar en detalles.

"Es lamentable para todos los que estaban ahí"

El animador, pololo de Daniela Aránguiz, relató que esa noche llegó tarde al evento -cerca de las 2 de la madrugada- y que estuvo aproximadamente una hora en la fiesta antes de que se produjera el incidente. Si bien no precisó qué desencadenó la situación, fue claro en calificarla como un hecho desafortunado para todos los involucrados.

"Para mí en realidad es lamentable, para todos los que estaban ahí. Es un desagrado para la gente del evento, para mí, para él, para la gente que nos quiere", señaló.

Cuco también apeló a sus orígenes para contextualizar su reacción: "Yo creo que en televisión de repente el rumor avanza más rápido que los hechos. Yo soy bien hombrecito para mis cosas, soy criado a la antigua. Vengo del mundo de las motos, que ahí las cosas se resolvían entre hombres. Ahí te ponían un 'motazo'".

Sin detalles: "Lo que pasó ahí, quedó ahí"

Pese a confirmar el altercado, Cerda optó por reservar los pormenores para quienes estuvieron presentes esa noche, descartando hacer un relato público de lo sucedido.

"Yo no quiero ahondar ni dar detalles que, obviamente los hay, muchos. Pero encuentro que no a lugar", afirmó.

"Encuentro que lo que pasó ahí, quedó ahí. Él y yo sabemos lo que pasó y es eso, una discusión entre hombres", agregó.

Todo sobre Famosos chilenos