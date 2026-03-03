El tierno mensaje de cumpleaños del Hijo de Rafael Araneda a su pareja: Publicó foto en romántica cena
El hijo de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Vicente Araneda, compartió en sus redes sociales la celebración del cumpleaños de su pareja y también escribió un romántico mensaje dedicado especialmente para ella.
Vicente Araneda ha comenzado a aumentar su popularidad tras aparecer en programas de entrevista a la familia y participar en eventos con su familia, como la Gala de Viña 2025 y acompañar al animador en el Festival de Viña.
El tierno mensaje de Vicente Araneda a su pareja
El momento fue compartido a través de su cuenta personal de Instagram, en las historias de su perfil, donde aparece su pareja Christy de Veer en una romántica cena.Ir a la siguiente nota
En el registro, se puede ver a la joven feliz celebrando junto a Araneda con un plato de pastas, y encima de la fotografía fue que escribió el mensaje: "Feliz cumpleaños mi amor, te amo", junto con unos corazones rojos.
Ambos se habrían conocido en Miami, donde residen actualmente, y a pesar de que de Veer tiene un bajo perfil en redes sociales y la escena pública, últimamente se ha dejado ver junto al hijo del animador en Estados Unidos.
Mira la historia de Vicente:
Leer más de
Notas relacionadas