Misil iraní impacta en base estadounidense en Catar

03 mar. 2026 - 19:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un misil iraní impactó este martes en la base militar estadounidense de Al Udeid, en Catar, según informó el Ministerio de Defensa local.

Lo anterior scuedió en el marco de los ataques de Teherán en la región en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes.

El gobierno catarí informó de que Irán lanzó dos misiles contra su territorio: "Los sistemas de defensa aérea interceptaron con éxito uno de los misiles, mientras que el segundo impactó en la base catarí de Al Udeid sin causar víctimas".

Caída de dron cerca de consulado de EEUU en Dubai

Más temprano, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubai sin causar víctimas.

"Desgraciadamente, un dron impactó en un aparcamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo", declaró en Washington.

Todo sobre Conflicto Israel-Irán