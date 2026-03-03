Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Prime

Misil iraní impacta en base estadounidense en Catar

¿Qué pasó?

Un misil iraní impactó este martes en la base militar estadounidense de Al Udeid, en Catar, según informó el Ministerio de Defensa local.

Lo anterior scuedió en el marco de los ataques de Teherán en la región en respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes.

Lo más visto de Mundo

El gobierno catarí informó de que Irán lanzó dos misiles contra su territorio: "Los sistemas de defensa aérea interceptaron con éxito uno de los misiles, mientras que el segundo impactó en la base catarí de Al Udeid sin causar víctimas".

Ir a la siguiente nota

Caída de dron cerca de consulado de EEUU en Dubai

Más temprano, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que un dron impactó en las inmediaciones del consulado de su país en Dubai sin causar víctimas.

"Desgraciadamente, un dron impactó en un aparcamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo", declaró en Washington.

Todo sobre Conflicto Israel-Irán

Leer más de

Notas relacionadas