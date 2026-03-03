Trump amenaza con "cortar el comercio" con España tras negativa a ceder bases militares para atacar a Irán

03 mar. 2026 - 15:44 hrs.

¿Qué pasó?

España queda en una posición delicada tras el anuncio del gobierno del presidente Donald Trump, quien amenazó con cortar todo el comercio con la nación europea después de que el Ejecutivo español rechazara permitir el uso de bases militares para un eventual ataque estadounidense contra Irán.

La tensión aumentó aún más cuando Washington manifestó su molestia por la negativa de España a incrementar su gasto en defensa dentro del marco de la OTAN, una decisión que no fue bien recibida en territorio norteamericano.

"No queremos tener nada que ver con España"

“España se ha portado de manera terrible”, declaró Trump a la prensa durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

“Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", añadió, reaccionando a la decisión del gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez.

La postura de España

Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, había insistido en que no esperaba “ninguna consecuencia” tras la negativa de permitir el uso de bases españolas a Estados Unidos.

Albares recordó que dichas instalaciones son “de soberanía española” y afirmó que “el compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda”, destacando la participación del país en misiones militares en los países bálticos, en Líbano y en Irak.

El gobierno de Pedro Sánchez argumenta que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no se ajusta a la Carta de Naciones Unidas, motivo por el cual rechaza autorizar el uso de sus bases militares para esos fines.

Todo sobre Donald Trump