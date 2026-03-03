¿Cinco cuentas?: La razón por la que Inna Moll tiene más de un perfil en Instagram

03 mar. 2026 - 16:58 hrs.

Durante una entrevista con Pamela Díaz, la actual Miss Chile Inna Moll reveló que tiene más de un perfil en la red social de Instagram y causó la sorpresa del rostro de televisión.

Y es que Díaz, al preguntarle si tiene una o dos cuentas en la aplicación, la modelo nacional respondió que tiene cerca de cinco diferentes perfiles creados y provocó la risa de todo el equipo en el set.

La razón por la que Inna Moll tiene más de un perfil en Instagram

Inna Moll no tardó en responder porque tiene múltiples cuentas de Instagram, y Pamela Díaz continuó riéndose por la situación, pero finalmente terminó por comprender el motivo por el cual tiene más de cinco perfiles.

La Miss Chile reveló que le gusta mirar otros perfiles sin que los demás se den cuenta: "Porque me gusta psicopatear a la gente sin que sepan que soy yo, pero es la realidad, todo el mundo lo hace, no soy la única", reveló entre risas.

"Es difícil igual si te metes a mirar y van a cachar al tiro que eres tú", comentó Díaz, quien también reveló que tiene dos cuentas de Instagram, pero no para mirar a otras personas, sino que se dedica a responder mensajes por interno.

