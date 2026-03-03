Daniela Aránguiz responde tras supuesta orden de arresto en su contra tras problema legal con Juan David Rodríguez

03 mar. 2026 - 09:40 hrs.

La polémica volvió a instalarse en torno a Daniela Aránguiz luego de que se conociera que la defensa del cantante Juan David Rodríguez solicitó una orden de arresto en su contra.

El hecho se enmarca en la querella por injurias que Rodríguez interpuso contra la ex Mekano, luego de que ella se refirió a las adicciones que vivió el artista hace unos años.

Por ello, el martes pasado se realizó una audiencia por el caso, instancia en la que Aránguiz no acudió tras acusar problemas gastrointestinales, por lo que la parte querellante solicitó una orden de arresto por incomparecencia.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

A través de su Instagram, Aránguiz escribió: "Ante las informaciones difundidas en la prensa, en las que se señala que los abogados del Sr. Rodríguez habrían solicitado una 'orden de arresto' en mi contra por no haber presentado el certificado médico que justificó mi inasistencia a la audiencia del martes recién pasado, declaro categóricamente que dicha afirmación es falsa".

La expareja de Jorge Valdivia explicó que el certificado medio fue entregado por su abogado "en tiempo y forma, cumpliendo íntegramente con lo ordenado por el tribunal".

Por ello, aseguró que la acusación que apuntaba a que no quiso presentarse a la audiencia "no solo carece de sustento, sino que constituye un intento grave de desacreditarme públicamente, afectando mi honra, mi reputación y mi dignidad como madre de familia y como mujer".

De paso, aclaró que esta y otras declaraciones de Rodríguez "son falsas", por lo que adelantó que conversó con sus abogados para evaluar posibles acciones legales, civiles y penales por esta situación.

Todo sobre Famosos chilenos