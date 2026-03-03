Ganaba casi dos millones y medio al mes: El desconocido trabajo del humorista Palta Meléndez en España

03 mar. 2026 - 08:19 hrs.

Durante un programa de televisión, el comediante Juan Carlos "Palta" Meléndez habló sobre un desconocido trabajo que tuvo cuando vivió en Europa, específicamente en España, y relató algunos detalles inéditos de las extensas jornadas exhaustivas.

Y es que contó que, por medio de un amigo que trabaja en uno de los kioskos del puerto de Nueva Andalucía, dejó de lado el humor por un tiempo para dedicarse al servicio de transporte de un jeque árabe en Marbella.

El desconocido trabajo de "Palta" Meléndez en España

Según relató en el programa "El medio día", un conocido lo contactó para ofrecerle el puesto: "Me llama y me dice 'Palta, vente porque mañana llega un jeque y se enfermó uno de los conductores'", y antes de quedarse con el trabajo, debió presentar documentos y pasar por chequeos protocolares.

El humorista, al comenzar a trabajar, contó que formaba parte de una caravana de cinco vehículos con 15 guardespaldas, quienes eran exagentes estadounidenses y franceses. "Todos los días había cursos de seguridad. Entender que estamos en peligro constante era fuerte", aseguró.

A pesar de ello, el pago era bien remunerado: ganaba a la semana 600 euros, lo que equivale a 617 mil pesos chilenos, pero en ocasiones debía cumplir jornadas de casi 19 horas diarias, y recordó entre risas un momento que vivió cuando trabajó para el jeque: "Me mamé un taco de alta gama. Puros vehículos de lujo".

