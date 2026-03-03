Trump afirma que EEUU "puede librar guerras eternamente" con sus reservas de municiones "prácticamente ilimitadas"

03 mar. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del conflicto en Medio Oriente, el Presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos "puede librar guerras eternamente y con mucho éxito", y que cuentan con un "suministro prácticamente ilimitado de armas".

Sus declaraciones llegan apenas un día después de estimar la duración de la guerra contra Irán entre cuatro y cinco semanas, aunque aclaró que Washington tiene la "capacidad" de sostener la llamada Operación Furia Épica durante "mucho más" tiempo.

"Se pueden librar guerras eternamente y con mucho éxito"

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en el rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni mejores. Como me han dicho hoy (lunes), contamos con un suministro prácticamente ilimitado de estas armas", presumió.

Trump, además, defendió que "se pueden librar guerras eternamente, y con mucho éxito, utilizando únicamente estos suministros", que ha descrito como "mejores que las mejores armas de otros países".

Pese a ello, el magnate republicano afirmó que el país no se encuentra "donde quiere estar" en el rango más alto, pese a tener "un buen suministro".

"Mucho armamento adicional de alta calidad se almacena en países remotos", alegó, antes de criticar a su predecesor, Joe Biden, por "dedicar todo su tiempo y el dinero de nuestro país a dárselo todo, cientos de miles de millones de dólares", al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

"Regaló gran parte de las armas de alta gama, no se molestó en reemplazarlas", insistió en su crítica a Biden. "Afortunadamente, reconstruí el Ejército en mi primer mandato y sigo haciéndolo", señaló, antes de concluir que "Estados Unidos está abastecido y listo para ganar a lo grande".

