Encuentran calcinado a joven que escapó de centro Mejor Niñez en Arica: Investigan posible ajuste de cuentas

03 mar. 2026 - 10:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un caso quedó al descubierto este lunes, luego de que se informara el hallazgo de un cuerpo calcinado en el sector de Las Llosyas, en Arica. La víctima fue identificada como Benjamín Ortíz Ríos, un adolescente chileno de 14 años que se encontraba bajo el cuidado del servicio Mejor Niñez en la ciudad.

El hallazgo motivó un amplio despliegue policial en la zona. De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, el joven habría fallecido el pasado 16 de febrero producto de un paro respiratorio provocado por asfixia mecánica por ahorcamiento, en un contexto que aún está siendo indagado.

Investigación apunta a posible ajuste de cuentas

Segun consignó T13, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, entregó detalles sobre la forma en que se produjo la muerte. “La forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones delictuales”, señaló.

“Él no estaba enterrado ni en otras circunstancias donde se hubiera intentado ocultar su cuerpo, sino que se calcinó y hubo personas que vieron eso. Se dio aviso a la policía y obviamente ahí dimos inicio a la investigación”, indicó.

Desde el Ministerio Público advirtieron que se trataría de un actuar premeditado.

Línea investigativa por tráfico de drogas

Una de las hipótesis que se indaga apunta al tráfico de drogas como posible móvil del crimen.

El adolescente debía permanecer en una residencia de administración directa del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, sin embargo, se había escapado del lugar. Desde la institución se refirieron a las gestiones realizadas tras su desaparición.

“Obviamente nos estamos enfrentando a algo que va mucho más allá de la capacidad que tiene el Servicio de Protección de Menores”, sostuvo el director del organismo, Claudio Castillo.

“El equipo a cargo realizó todas las gestiones necesarias. Se coordinaron respuestas desde el intersector, se hicieron las búsquedas, nuestros equipos se desplegaron en este proceso. Por lo tanto, este es un caso que va más allá de la capacidad de lo que podemos responder y, por cierto, esto también implica una exposición al riesgo por parte de nuestros trabajadores”, agregó.