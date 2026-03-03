Quintuplica su capacidad y mayor tecnología: Así es el nuevo edificio del Servicio Médico Legal

03 mar. 2026 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Médico Legal (SML) inauguró oficialmente la primera etapa de su nuevo edificio institucional, una moderna infraestructura que promete convertirse en el complejo médico legal más avanzado de Latinoamérica.

La obra contempla 24 mil metros cuadrados construidos, los cuales se habilitarán de manera progresiva durante este año. Actualmente, el recinto ya alberga a cerca de 150 funcionarios y funcionarias pertenecientes a la Dirección Nacional y a diversas unidades administrativas del Servicio.

Una inversión de 86 mil millones

La nueva sede central del SML se ubica en Av. Isabel Riquelme N° 1699, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

El edificio incorpora tecnología de última generación, altos estándares de seguridad y espacios diseñados para fortalecer el desarrollo de labores periciales y científicas.

Ministerio de Justicia

Ministerio de Justicia

Durante los próximos meses, el SML habilitará en este recinto las áreas de Tanatología, Salud Mental, Clínica, Genética y Laboratorios, proceso que incluirá el traslado de todo el personal desde el histórico edificio de Avenida La Paz y desde la sede de Avenida Perú (CODIS). Con ello, el Servicio reunirá por primera vez a todas sus unidades en un solo lugar.

La inversión total del proyecto alcanzó los 86 mil millones de pesos, financiados mediante fondos sectoriales del Ministerio de Justicia. El edificio se proyecta como un hito en infraestructura pública, comparable en importancia al antiguo inmueble de Av. La Paz, inaugurado hace exactamente cien años, en 1926.

SML con una infraestructura moderna

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, destacó la relevancia del nuevo complejo para el sistema judicial del país: “Con este edificio, nuestro país va a tener una infraestructura moderna, que le va a permitir que estos servicios que son tan importantes para el sector justicia se desarrollen sin problemas en cualquier circunstancia".

Ministerio de Justicia

El secretario de Estado agregó que se trata de “una gran noticia para nuestro país, para nuestro sistema de justicia, y además también para todos los funcionarios y funcionarias del Servicio Médico Legal, que aquí en este edificio, como ustedes ven, van a tener todas las prestaciones para desarrollar de buena forma su labor”.

Por su parte, la directora nacional del SML, Dra. Marisol Prado Villegas, subrayó que el nuevo recinto permitirá ampliar significativamente la capacidad operativa del organismo.

"Este proyecto nos va a permitir aumentar en más de cinco veces nuestra capacidad que hoy tenemos, y esto nos permitirá poder llevar la ciencia y la medicina legal al servicio de la ciudadanía”, cerró.