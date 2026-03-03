ISP emite alerta de farmacovigilancia por aumento de menores intoxicados con melatonina

03 mar. 2026 - 12:07 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta de farmacovigilancia sobre un aumento de menores de edad intoxicados por el consumo de suplementos de melatonina sin supervisión profesional.

Desde el organismo recordaron que en Chile la melatonina está clasificada como medicamento y requiere receta médica, y que su uso en población pediátrica no está autorizado de forma general.

Casos de sobredosis

La advertencia surge en medio de un alza en los reportes de consumo accidental e intencional en niños, niñas y adolescentes (NNA). El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) registró 927 casos de sobredosis de melatonina entre 2019 y 2022. Del total, un 38,2% correspondió a adolescentes y un 36,6% a niños.

Estas cifras coinciden con los antecedentes recopilados por el propio ISP. En el Sistema de Vigilancia Integrada (SVI) se contabilizan 123 notificaciones asociadas a melatonina entre 2020 y 2025, de las cuales el 41,6% corresponde a NNA. De ese grupo, el 56,8% está clasificado como intoxicaciones, principalmente en adolescentes.

Riesgos y regulación en Chile

La melatonina es una hormona producida naturalmente por la glándula pineal y cumple la función de regular procesos biológicos, especialmente el ciclo sueño-vigilia. Aunque suele percibirse como un producto “natural”, su administración exógena, ya sea como suplemento o medicamento, debe realizarse bajo criterios específicos y con supervisión profesional.

Desde el ISP enfatizaron que su uso en niños no está aprobado de manera general debido a que existen riesgos potenciales para el desarrollo hormonal y la pubertad. Actualmente hay 21 registros sanitarios vigentes de productos farmacéuticos que contienen melatonina como principio activo en el país, todos bajo condición de venta con receta médica. Ninguno está autorizado para menores de 0 a 18 años, ya que no se ha establecido su seguridad y eficacia en ese grupo etario.

Venta libre en otros países y mercado informal

La melatonina se comercializa como medicamento o suplemento dietario, dependiendo del país. En lugares donde es considerada suplemento alimenticio, su venta es libre y puede encontrarse en supermercados, farmacias o plataformas online, incluso en formatos como gomitas o comprimidos masticables con sabores atractivos para niños.

En Chile, en cambio, solo puede venderse en farmacias y con receta médica. No obstante, las autoridades han detectado un mercado informal de suplementos dirigidos a niños que ingresan al país sin un control adecuado, fenómeno que se remonta a la pandemia por covid-19.

El ISP reiteró el llamado a no administrar melatonina a menores sin indicación médica y a considerar que, pese a su origen hormonal natural, se trata de un medicamento cuya utilización requiere evaluación profesional.

