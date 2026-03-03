Copa del Rey: dónde y cuándo ver las semifinales en vivo

03 mar. 2026 - 12:41 hrs.

El fútbol español llega a su momento más decisivo. Este martes 3 y miércoles 4 de marzo se disputarán las semifinales de la Copa del Rey, con cuatro de los clubes más grandes de la península ibérica disputándose un lugar en la gran final.

La cartelera no puede ser más atractiva: el FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid el martes, mientras que el miércoles se medirán Real Sociedad y Athletic de Bilbao en un derbi vasco que promete tensión máxima. Ambos partidos arrancan a las 16:30 horas.

Rivalidades históricas, orgullo regional y un boleto a la final en juego. Dos noches de fútbol que no tienen desperdicio.

¿Dónde verlos en Chile?

Los dos partidos se podrán seguir en exclusiva y en vivo a través de Mega Go (www.megago.cl), la plataforma de streaming de Mega, disponible desde celular, PC, Smart TV y Roku, con soporte para hasta cinco dispositivos en simultáneo.

Para acceder a la transmisión se requiere el Plan Full, que además incluye teleseries, programas y todos los contenidos exclusivos de la plataforma. Su valor es de $3.490 CLP mensuales. La suscripción está disponible en megago.cl/planes.