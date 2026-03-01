Alexis Sánchez anotó en el luchado empate del clásico Betis-Sevilla

01 mar. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

No parecía que la historia fuera a terminar como terminó. Con incertidumbre y emociones en una y otra portería. Pero así fue. El clásico entre Real Betis y Sevilla fue vibrante -pese a las diferencias en las campañas entre uno y otro- y culminó con un 2-2 que hizo agitar corazones y manos.

El conjunto local parecía tener el partido controlado. Y ganado. En los primeros 45 minutos, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini supo reflejar en el marcador su mejor juego con dos golazos: una “chilena” de Antony a los 15’, y un cachetazo talentoso del mexicano Álvaro Fidalgo, tras magistral pase filtrado de Abde a los 37’.

Pero todo cambió en el segundo tiempo. Sevilla hizo cambios -entre ellos la salida del chileno Gabriel Suazo (que tenía tarjeta amarilla)- y eso, sumado al cada vez más claro cansancio de Real Betis, le dio a los visitantes un aire nuevo impensado. Y fue Alexis Sánchez el que abrió el camino a la redención.

El tocopillano, que era una de las mejores figuras de su equipo, hizo el descuento a los 61’ con una “palomita” tras centro de Oso.

Sánchez, extenuado, salió de la cancha a los 70 minutos y su reemplazante fue Isaac Romero.

Acierto pleno porque Romero, a los 84’, hizo el tanto del impensado empate para Sevilla.

El clásico terminó en alto, con emoción a tope. Como debía ser.

Con este empate, Real Betis se mantiene por ahora quinto en la tabla con 43 puntos y en zona de clasificación a Europa, mientras que Sevilla se instala en el lugar 11 con 30 unidades, ya más lejos de la zona de descenso.

