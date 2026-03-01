"Solo te he pedido a cambio tu sinceridad": Emilia Dides impacta cantando reconocida canción de Jesse & Joy

01 mar. 2026 - 18:45 hrs.

El dúo romántico más importante de Latinoamérica, Jesse & Joy, formaron parte del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, enamorando al "monstruo" con sus baladas y canciones de desamor.

A través de su cuenta de Instagram, la exMiss Chile 2024, Emilia Dides, compartió un registro en el que interpretó una de las canciones más reconocidas del dúo mexicano.

Emilia Dides vuelve a sorprender con su talento vocal

Además de las pasarelas, Dides también se ha hecho conocida por su talento vocal, que ha quedado demostrado en varias ocasiones.

La exreina de belleza compartió un video en el que interpreta la canción "La De La Mala Suerte" de Jesse & Joy, uno de los temas de desamor más significativos de su repertorio.

A bordo de su auto, Emilia Dides cantó la canción antes mencionada, un video que refleja su talento vocal y su capacidad interpretativa.

La exMiss Chile se llenó de buenos comentarios, entre ellos: "Más videos así, por fa", "Emi, canta más seguido. Amamos tu voz" y "¿Hay algo que tú no hagas bien?"

