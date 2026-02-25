"Lograron sobrepasar la época del algoritmo": Mauricio Jürgensen sobre el show de Jesse & Joy

25 feb. 2026 - 10:34 hrs.

Un verdadero karaoke fue el que montó el dúo Jesse & Joy sobre el escenario de la Quinta Vergara en lo que fue la apertura de la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

Con un show que, se podría decir, empezó horas antes con un tierno gesto de uno de los integrantes de la banda que subió hasta la galería para regalarle una entrada en una mejor ubicación, destacó por canciones de amor y desamor, el público otorgó ambos premios a la banda.

De acuerdo al periodista Mauricio Jürgensen "hay un color de voz que se distingue a distancia y hay un estilo de música . Es curioso lo que le pasa a Jesse & Joy, en el sentido en el momento en que se ubican. Es un grupo que quedó entre la era del CD y el streaming, quedaron a medio camino".

"Sin embargo, lograron sobrepasar la época del algoritmo con canciones que apelan a la emotividad", agregó. "Lo que lo hace actual, lo que lo vincula con nuevos públicos, es que se pudo ver a noche es esa idea (...) de pasar a 'nuestro amor sabe a chocolate' (...) a una cosa más adulta de cómo enfrentar la vida", añadió.

"Y esa idea de la biografía emocional es lo que yo siento que hizo que la gente conectara más", sumó.

"Cantaron una hora y 40 minutos y a nadie le parece que fuera muy largo", sentenció.