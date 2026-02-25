Detectan rabia en murciélago capturado en Frutillar: Autoridades llaman a la precaución

25 feb. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un murciélago capturado en la Avenida Bernardo Philippi, en Frutillar Bajo, Región de Los Lagos, fue analizado por el Instituto de Salud Pública (ISP), que confirmó la presencia de rabia.

Tras la notificación, las autoridades regionales activaron de inmediato el protocolo sanitario para proteger a la población y a los animales domésticos.

¿Qué dijeron las autoridades de Salud?

En palabras de Sofía Torres, jefa de acción sanitaria de la Seremi de Salud de Los Lagos, el plan contempla “una intervención educativa a la población cercana, verificar que las mascotas estén vacunadas y, si no, nosotros mismos podemos hacer la vacunación”.

El viernes, el Centro de Esterilización Municipal aplicará encuestas casa por casa en el sector afectado. Su veterinario, Jorge Mella, reforzó el llamado a la prevención: “Hay que recordar a la comunidad que, si ven volando algún murciélago de día, moribundo o en extrañas condiciones, no deben manipularlo y deben dar aviso de inmediato a las autoridades competentes, ya sea a emergencias municipales o al centro de esterilización”.

La situación sigue bajo observación, ya que otro murciélago, encontrado en el Parque Mozart camino a Punta Larga, también en la misma zona, fue enviado al ISP y aún se esperan sus resultados.