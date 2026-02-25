Foto oficial de Kast: Denuncian presunta ilegalidad por escudo en banda presidencial

25 feb. 2026 - 10:24 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia ante la Contraloría General de la República (CGR) por una presunta ilegalidad en el retrato oficial del Presidente Electo José Antonio Kast se presentó en las últimas horas, debido al escudo nacional que luce en la banda tricolor.

La fotografía fue dada a conocer el martes por el equipo del futuro mandatario, ya que, como es costumbre, debe estar lista con anticipación para que el actual Gobierno ordene su impresión, de modo que comience a exhibirse en todas las oficinas públicas a partir del 11 de marzo, fecha en que asumirá la nueva administración.

¿En qué consiste la denuncia ante Contraloría?

Sin embargo, el presidente de la Fundación Memoria Histórica, el abogado Luis Mariano Rendón, presentó una denuncia ante la Contraloría cuestionando la legalidad de la futura foto presidencial, argumentando que violaría el artículo 2° de la Ley 2.597, que regula los componentes de la banda presidencial sin incluir en ella el escudo nacional ni ningún otro elemento.

"La Banda Presidencial se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura, de las cuales serán: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la del borde inferior", establece la normativa, según recoge la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en su siito web.

¿Qué dijo Rendón sobre la foto oficial de Kast?

En conversación con Meganoticias.cl, Rendón señaló que "si la ley se preocupó de regular este asunto de cuáles son las características de la banda presidencial y no se incluyó en ella ningún otro elemento como el escudo nacional, es por algo, y tiene que ser respetada. Todos los presidentes, desde la recuperación de la democracia, cuando han aparecido con la banda presidencial, ninguno de ellos ha incluido este escudo".

"Le estamos pidiendo a la Contraloría que oficie a la Presidencia de la República, a la administración actual, para que suspenda la impresión, la reproducción de esa fotografía, en tanto no haya una resolución definitiva. Esa es la medida para evitar el mal uso de recursos públicos, porque, de lo contrario, se incurre en un gasto no menor, imaginémonos todas las reparticiones públicas del país donde va una de esas fotografías que finalmente puede ser estimada ilegal, de acuerdo al texto de la ley", agregó.

El abogado zanjó que "lo más correcto sería que la Oficina del Presidente Electo tomara la decisión de enviar una nueva fotografía que se ajustamente al texto de la ley, demostrando un apego, un celo en el cumplimiento de la ley, que sería una muy buena señal respecto a lo que puede ser su gobierno".