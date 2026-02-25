Video muestra momento exacto en que Fran Maira impacta a motociclista en Lo Barnechea

25 feb. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso a un video que muestra el momento exacto en que la cantante y exchica reality Fran Maira atropella a un motociclista durante la noche del martes, en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

El accidente de tránsito ocurrió poco antes de las 22:00 horas, cuando la personalidad de televisión, de 25 años, se desplazaba sola en un automóvil marca Mercedes-Benz por la intersección de avenida La Dehesa con calle Robles.

En el registro de tres segundos, obtenido de cámaras de seguridad, se aprecia que el motociclista avanzaba con luz verde cuando, de pronto, fue impactado por el vehículo de Maira, de color blanco, que lo arrastró algunos metros.

Motociclista sigue hospitalizado y Maira será formalizada

El afectado, un joven de 23 años, debió ser reanimado en el sitio del suceso debido al fuerte golpe, a la espera de que personal del SAMU lo trasladara a un centro asistencial, donde actualmente permanece internado en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

Por su parte, la artista se encuentra arrestada desde el momento del accidente en una comisaría de Carabineros. Se espera que pase a control de detención pasadas las 14:00 horas de este miércoles en el Centro de Justicia de la Región Metropolitana.