Operativo de desalojo en toma Dignidad de La Florida: Vecinos prendieron barricadas

25 feb. 2026 - 07:49 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades llevan a cabo en la mañana de este miércoles un operativo de desalojo en la toma Dignidad, ubicada en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

Aunque las labores comenzaron en octubre de 2025, aún resta despejar dos tercios del terreno, que permanece ocupado por aproximadamente 1.400 personas —residentes de cerca de 400 viviendas—, algunas de las cuales han encendido barricadas.

Se espera que el proceso se extienda por al menos tres días, ya que, pese al amplio contingente policial desplegado, hay familias que se niegan a abandonar el asentamiento irregular, iniciado en 2019.

¿Qué dijeron las autoridades por el desalojo?

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, explicó que "hoy se inicia la culminación definitiva de la toma Dignidad, una toma que en primer lugar representaba un grave riesgo para las propias familias que allí vivían, toda vez que esto se estableció en la ribera de la Quebrada de Macul, donde en el pasado hubo aluviones que significaron resultados trágicos".

"Algunas de las dirigentas promovieron una actitud de rechazo al restablecimiento del derecho, a recuperar este lugar. Son personas que ya obtuvieron subsidio de arriendo, razón por la cual no existe ninguna legitimidad para continuar con este esfuerzo de impedir la acción del Estado", sumó.

Por su parte, el coronel Ignacio Toledo, de la Prefectura Santiago Cordillera, señaló "se ha planificado un servicio para poder estar presente en estos tres días y asegurar que el desalojo se haga en completa normalidad, previniendo que se registren alteraciones del orden público al momento del ingreso a la zona donde se encuentra la toma".

"Nuestra planificación contempla la presencia de personal especializado de Control de Orden Público (COP), personal de GOPE y también personal especializado de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, como también de personal territorial de la Prefectura Cordillera y de las distintas unidades de la Zona de Santiago Oeste", dijo.